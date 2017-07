“Chiunque abbia visto qualcosa e ci possa aiutare a ricostruire la vicenda, lo faccia. Non ci interessa punire e nemmeno denunciare le giovanissime ragazzine che si sono rese protagoniste di questo spiacevole episodio, ma solo ritrovare la gatta”: è questo l’appello lanciato da una donna che vive a Magrè, frazione del comune di Schio, in provincia di Vicenza, che da dieci giorni non ha più notizie di una delle sue gattine, a quanto pare rubata da una banda di ragazzine. A scrivere dello spiacevole episodio registrato l’8 luglio scorso e a riportare la richiesta d’aiuto della proprietaria della gatta è Il Giornale di Vicenza. La gattina, che ancora non aveva un nome, non si sarebbe allontanata da sola dall'abitazione in cui era ospite ma appunto sarebbe stata portata via da un gruppetto di giovanissime. Almeno questa è la ricostruzione della persona che l'accudiva e che quando la gatta è scomparsa non era in casa.

Testimoni hanno detto di aver visto delle ragazzine a spasso con un gatto – Quando la donna è tornata ha iniziato subito a cercare la gattina, anche diffondendo delle locandine nel paese, e si è ben presto resa conto che la rete di protezione alla finestra dove stava riposando la micia era stata forzata e c'erano anche delle macchie di sangue poco distante, non si sa se appartenenti a chi ha portato via l'animale o alla gattina stessa. Successivamente sono arrivate anche le testimonianze di quanti avrebbe detto di aver visto un gruppetto di ragazzine a spasso con una gattina. La proprietaria, nella speranza di poter ritrovare l’animale, ha diffuso una foto dell’altra gattina ancora in casa, molto simile a quella scomparsa: “Rispetto alla sua gemellina in foto – ha spiegato – la gattina scomparsa è lievemente più chiara. Entrambe hanno gli occhi di un colore azzurro intenso”.