Giocare a pallone nel parco pubblico può costare letteralmente molto caro se c'è un divieto. Lo sa bene un gruppo di ragazzi tra i 5 e gli 8 anni che nei giorni scorsi mentre davano calci ad un pallone in un parco della cittadina di Malo, in provincia di Vicenza, si sono visti arrivare improvvisamente i vigili urbani. Nonostante le proteste di alcuni genitori presenti, gli agenti della municipale sono stati inflessibili e hanno stilato una pesante sanzione per ciascuno dei baby calciatori, colpevoli di non aver rispettato il cartello di divieto. Per loro una multa da 150 euro per un totale di 60 euro che ovviamente dovranno accollarsi i genitori che però sembrano non avere alcuna intenzione di pagare

"Di pagare la multa non se ne parla, faremo ricorso al sindaco", ha spiegato al Corriere della Sera uno dei papà di un ragazzino multato, ricordando: "Mio figlio ora è terrorizzato, per farlo giocare dobbiamo spostarci in un altro quartiere, pur avendo il parco vicino a casa: è assurdo". "Ci stiamo muovendo in modo da poter tutelare il diritto al gioco di ogni bambini" ha spiegato un'altra mamma. Contro il divieto sembrano essersi schierati molti cittadini tanto che dopo le proteste è intervenuto anche il vicesindaco, nonno di uno dei bimbi multati: "vedremo se è possibile cambiare la destinazione d’uso di parte del parco, da parco a campetto da calcio per i più piccoli con porte a misure di bambino".