Era uscito lunedì mattina per un giro verso sulle montagne veneto dell'Altopiano di Asiago con la bici. I suoi cari lo attendevano per l'ora di pranzo, ma Roberto Brotto, 54enne dirigente amministrativa dell'Ulss a Cittadella, non è più rientrato. Le ricerche, proseguite fino a tarda notte e riprese l'indomani mattina, hanno portato, al recupero della salma in Val Ceccona, a Conco (Vicenza). Brotto era a terra, mentre la bici era molto danneggiata. Ad una prima analisi della salma, i carabinieri di Lusiana (Vicenza) hanno riscontrato evidenti segni di impatto sia sulla sua bicicletta, sia su di lui; altri elementi, secondo quanto si è appreso, sarebbero stati dati da alcuni segni sul guard-rail e dal ritrovamento dei resti di uno specchietto d'auto. I militari configurano l'ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga a seguito del sinistro. Sembra quasi certo che l'uomo sia stato travolto da un'auto pirata che si sarebbe poi allontanata senza prestare soccorso. Sul corpo del 54enne è stata disposta l’autopsia.

Secondo le informazioni fornite dalla sorella della vittima, Brotto, era uscito in sella alla sua bicicletta da corsa, per fare una escursione nella zona di Asiago. Preoccupata perché nel tardo pomeriggio il fratello non era ancora rincasato, è stata la stessa donna a denunciarne la scomparsa ai carabinieri di Cittadella. Sono partite le ricerche e quando il telefono del 54enne è stato localizzato nella zona di Lebele di Conco, sull’altopiano di Asiago, proprio in quell’area si è concentrato il lavoro delle forze in campo: soccorso alpino, dei vigili del fuoco e forestali. Purtroppo, ieri mattina il corpo del ciclista è stato rinvenuto nella zona di Lusiana, sbalzato con la propria bici fuori dalla sede stradale, a una decina di metri di dislivello. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Bassano del Grappa, supportata anche dai dati e dagli elementi raccolti, il decesso di Brotto sarebbe stato causato da una pirata della strada.