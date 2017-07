Incredibile incidente sabato pomeriggio a Thiene, in provincia di Vicenza, dove Antonio Carollo, 55 anni, padre di due figli, è morto folgorato tra le mura domestiche: a quanto pare l'uomo ha subito una violenta scarica elettrica mentre tentava di aggiustare il forno a microonde. Al momento dell'incidente l'uomo si trovava solo in casa: moglie e figli l'hanno trovato ormai senza vita rincasando verso sera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Thiene, che hanno ricostruito l'accaduto, e il Suem 118, con un ambulanza: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Carollo.

I militari dell'Arma hanno constatato il mancato funzionamento del salvavita dell'abitazione. Evidentemente il 55enne, armeggiando con l'elettrodomestico, deve accidentalmente aver toccato una parte metallica attraversata dalla corrente elettrica. La scarica – da 220 Volt – ha attraversato il suo corpo fino a ucciderlo.