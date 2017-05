in foto: Il Ponte dei Granatieri (Maps)

Una donna che passeggia da sola su di un ponte in provincia di Vicenza non è di per sé un fatto strano né insolito. Ma se il ponte in questione è diventato il luogo dove si reca chi ha perso la speranza per farla finita, può esserci qualcosa che non va. Deve essere ciò che hanno pensato anche i carabinieri della compagnia di Thiene, che, per pura coincidenza, verso le 12 e 30 di lunedì si trovavano ad attraversare il cosiddetto Ponte dei Granatieri, in località Caltrano, provincia di Vicenza.

I militari, impegnati nel quotidiano servizio di perlustrazione, non avevano potuto fare a meno di notare quella donna intenta a passeggiare avanti e indietro con lo sguardo insistentemente verso il basso, come quello di chi cerca di prendere una decisione difficile, e proprio per questo avevano deciso di fermarsi per capire meglio, Ma alla vista degli uomini dell'Arma, qualcosa doveva essere scattato nella psiche della donna, portandola improvvisamente a scavalcare la recinzione del ponte per tentare di lanciarsi nel vuoto al grido di “voglio farla finita”.

Per sua fortuna, il brigadiere che si era insospettito è anche riuscito a raggiungere rapidamente la donna, ad afferarla vigorosamente per le gambe e a riportarla al di qua del parapetto. La vita salvata dai carabinieri è quella di una donna residente in zona che da qualche anno soffre di problemi di depressione. In seguito alla vicenda, l’aspirante suicida è stata ricoverata presso il reparto psichiatrico dell’ospedale di Santorso.