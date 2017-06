Un malore l'ha colto di sorpresa proprio mentre stava assistendo allo spoglio elettorale. Candidato al consiglio comunale per la lista Schneck sindaco, Antonio Zordan, 68 anni, è morto verso le 23.45 di domenica 11 giugno 2017 proprio mentre era in corso lo scrutinio delle schede. Secondo quanto si apprende da iniziali indiscrezioni, la vicenda è avvenuta a Thiene, in provincia di Vicenza, nella sede della Lega Nord di corso Garibaldi. Nessun tipo di sintomo, Zordan è stato colto da un improvviso malore che l'ha stroncato sul colpo, davanti agli occhi dei militanti con cui per molti anni ha condiviso il proprio percorso politico. Il sessantottenne, infatti, è un noto esponente della Lega Nord vicentina che ha ricoperto in passato numerosi incarichi nell'amministrazione comunale. Stando alla prima ricostruzione, durante lo spoglio si sarebbe improvvisamente accasciato a terra, morendo sul colpo. I soccorsi, allertati immediatamente dagli amici presenti in sede, hanno provato a rianimarlo per oltre 30 minuti, finendo per dichiararne il decesso. In sede anche il candidato sindaco Attilio Schneck.