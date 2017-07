Doveva fare da guida ad alcuni operatori della Rai, giunti sul posto per effettuare delle riprese del paesaggio naturale locale, ma è improvvisamente scivolato mentre percorreva un sentiero ed è caduto in acqua dopo un volo di quasi 3 metri, battendo la testa e ferendosi gravemente. Vittima dello sfortunato incidente Guido Berizzi, 65enne presidente della Fiab Bassano, un'associazione di volontari attivi nella promozione di una mobilità sostenibile e rispettosa dell'uomo e dell'ambiente. L'episodio nei giorni scorsi lungo su un sentiero alle grotte di Oliero, in Valbrenta, in provincia di Vicenza.

Berizzi aveva raggiunto la Valbrenta in bicicletta per le riprese del programma di Raiuno “La vita in diretta”, che in uno speciale racconterà le bellezze del territorio ma anche i collegamenti ciclabili per raggiungerle. Nei pressi di Oliero, frazione di Valstagna, la troupe ha imboccato un sentiero che porta alle sorgenti delle grotte che lui non aveva mai visto e che per l'occasione ha deciso di visitare. Qualcosa è andato storto ed è scivolato.

Le persone presenti hanno subito allertato i soccorsi. Vigili del fuoco e sanitari del 118 sono stati rapidi: hanno estratto dal laghetto Guido Berizzi e lo hanno stabilizzato in attesa dell’elisoccorso che ha provveduto a trasportarlo all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il 65enne è stato ricoverato nel riparto di terapia intensiva con fratture in diverse parti del corpo e soprattutto un trauma cranico. È grave ma fortunatamente è stato scongiurato un intervento alla testa inizialmente ipotizzato e non sarebbe in pericolo di vita.