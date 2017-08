Investita da un’auto in strada mentre in sella al suo triciclo cercava di fare le prime pedalate. È quanto accaduto martedì sera a una bambina di appena 3 anni lungo la Provinciale 246 nel territorio del comune di Valdagno, in provincia di Vicenza. Dopo l'impatto la piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale di Vicenza dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica per gli approfondimenti del caso. Anche se l'impatto non è stato vigentissimo la piccola infatti ha battuto il capo a terra e i medici vogliono assicurarsi non ci siano conseguenze anche se le sue condizioni inizialmente non apparivano gravi.

L’incidente, avvenuto intorno alle 20.30 tra Valdagno e Recoaro, nella frazione di San Quirico, ora è al vaglio degli agenti della polizia locale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola si trovava a bordo strada accompagnata dal padre quando è stata colpita dall'auto guidata da una 50enne di Recoaro. La signora, che viaggiava in direzione Valdagno, ha raccontato che la piccola avrebbe all'improvviso sterzato verso la strada e di non essere riuscita a evitarla nonostante la frenata. Comprensibile lo spavento del genitore negli attimi successivi all'incidente, la piccola è stata poi soccorsa da un’ambulanza medicalizzata arrivata in pochi minuti da Schio che l'ha porta al pronto soccorso del San Bortolo in codice rosso.