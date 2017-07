La mamma l'ha scoperta mentre fumava di nascosto uno spinello, e lei per tutta risposta, anziché fermarsi, l'ha accoltellata. È successo alla fine della scorsa settimana a Vicenza, dove è stata fermata una ragazza di 15 anni, che ora dovrà rispondere dell'accusa di lesioni aggravate ai danni della madre, una casalinga 47enne. La donna è stata colpita con un fendente dalla figlia al braccio, che le ha così procurato una ferita guaribile in 10 giorni.

Da settimane, sempre agitata e insofferente alle regole di famiglia, la ragazza, una studentessa promossa a fatica al primo anno delle superiori, si era appartata in un terrazzino, al piano rialzato di casa per fumare una canna, finché la madre non l'ha scoperta. La situazione sarebbe potuta finire in tragedia se non fosse intervenuto il marito, e padre dell'adolescente, che, attirato dalle urla delle due, le ha separate riportando la pace in casa. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i vicini della famiglia. I carabinieri sono riusciti a ricostruire l'accaduto e hanno avvisato il magistrato minorile per gli accertamenti del caso. La 15enne probabilmente dovrà ora affrontare un processo.