I numerosi incendi che negli ultimi giorni stanno devastando il nostro Paese hanno provocato una vittima in Calabria, dove le fiamme hanno già distrutto ettari di macchia mediterranea, frutteti, campi coltivati, e provocato grossi danni ed allevamenti e anche abitazioni. Nel Vibonese Antonio Purita, un pensionato di sessantotto anni, è rimasto ucciso mentre tentava di spegnere delle fiamme che minacciavano i suoi beni. L’uomo era andato nella sua proprietà appunto perché un incendio minacciava il suo uliveto ma probabilmente, per via del fumo sprigionato dal rogo, ha perso i sensi ed è finito privo di vita in un fosso.

Il cadavere del pensionato trovato dai familiari in una scarpata – A trovare il cadavere del pensionato, parzialmente lambito dalle fiamme, sono stati i suoi familiari che, preoccupati per non averlo visto tornare a casa, sono andati a cercarlo in campagna. Purita era finito in una scarpata, a Favelloni, frazione del comune di Cessaniti in provincia di Vibo Valentia. Il corpo è stato poi recuperato dai Vigili del fuoco. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. La tragedia arriva dopo un altro drammatico avvenimento che ha interessato la famiglia del pensionato: nei mesi scorsi un nipote del sessantottenne era morto rimasto schiacciato dal ribaltamento del trattore con il quale stava lavorando.