Sette giorni dopo il disastro del 18 gennaio, ciò che resta dell'Hotel Rigopiano di Farindola sono solo macerie tra la neve. Praticamente irriconoscibili gli oggetti e gli arredi che prima erano parte del resort a quattro stelle. Con la neve che si sta sciogliendo, si riescono a scorgere le automobili, il tetto e l'insegna dell'albergo. Ieri i vigili del fuoco hanno sorvolato con un drone il canalone di 2 chilometri lungo cui sono scivolate le 50 mila tonnellate di neve che nella notte del 18 gennaio hanno travolto e distrutto l’albergo.

Ieri i pompieri hanno estratto dalle macerie gli ultimi corpi delle vittime: 29 in totale (11 sono i sopravvissuti). La maggior parte, erano incastrati tra tronchi d’albero, neve e macerie dell’hotel. Ed erano tutti in un unico ambiente: quello dove, prima che il Rigopiano venisse travolto dalla slavina, era il bar. I vigili del fuoco, in quella zona, c’erano arrivati già da un paio di giorni. Speravamo di trovare qualcuno, anche se sapevamo bene che stavano per lasciare l’albergo e dunque erano tutti radunati da un’altra parte. Però magari qualcuno era tornato indietro, o si era attardato per qualche motivo in cucina. E se fosse stato così si sarebbe forse salvato” hanno spiegato i soccorritori.

Per l’emergenza all’hotel Rigopiano, ha detto in conferenza stampa a Penne il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, “hanno lavorato oltre mille operatori che hanno portato all’estremo alcune attività operative, per tentare di salvare il maggior numero di vite. Abbiamo gioito quando questo è avvenuto e ci siamo rattristati quando non ce l’abbiamo fatta. Ma si è lavorato incessantemente”. “Ora – ha aggiunto – occorre lavorare di più sulla consapevolezza del rischio, per avere sistemi più performanti: bisogna migliorare complessivamente il sistema perché deve funzionare l’intera filiera”.