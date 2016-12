Minacciava i bambini di imbavagliarli con panni intrisi nella benzina e ad alcuni avrebbe tappato la bocca con lo scotch in modo tale da “zittirli” sullo scuolabus. Con queste accuse è stato sospeso l’autista dello scuolabus di Donato, un Comune nel Biellese. Un uomo, ormai soprannominato “l’autista aguzzino”, che al momento comunque non sarebbe ancora stato iscritto nel registro degli indagati. Del caso si stanno interessando i carabinieri della polizia giudiziaria, coordinati dal maresciallo Tindaro Gullo, a cui si è rivolta il sindaco del paese, Desiree Duoccio. Il fatto risale alla scorsa settimana quando alcuni bambini hanno raccontato quanto succedeva sullo scuolabus alle loro maestre, che poi lo hanno riferito al dirigente scolastico. L’autista dello scuolabus, secondo il racconto dei ragazzini, minacciava appunto i piccoli di imbavagliarli con uno straccio imbevuto di benzina e avrebbe tappato la bocca a quelli che tra loro facevano più rumore.

La ricostruzione del sindaco – “Abbiamo ricevuto la segnalazione dalle maestre nella mattinata di venerdì 16 dicembre – ha spiegato il sindaco Duoccio a Repubblica – quelli tenuti sul pulmino sono atteggiamenti non consoni verso i bambini da parte dell'autista. Il dipendente è stato immediatamente sospeso; aveva un contratto a tempo determinato di tre mesi ed era, diciamo, in prova, per vedere se fosse possibile un rinnovo da parte del Comune. Aveva iniziato il suo servizio con l'avvio dell'anno scolastico, è scontato dire che l'accordo non sarà prolungato da parte nostra”. Il sindaco del comune piemontese ha quindi assicurato che “il pericolo è stato allontanato” e che quella persona non porterà più i bambini a scuola. “Lo scuolabus è un servizio delicato: non si tratta solo di guidare, ma anche di avere a che fare con i bambini e con i genitori che devono essere sereni. Ho rassicurato tutti. Erano due anni che cambiavamo conducente, volevamo vedere se questa volta avremmo trovato una soluzione duratura, ma non è andata così. Lo scotch sulla bocca? Preferisco non commentare, mi si contorce lo stomaco”, ha proseguito la prima cittadina.