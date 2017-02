Due uomini e un adolescente della Florida sono stati arrestati per aver aggredito un veterano di guerra statunitense con gravi disabilità, "colpevole" di aver cercato di salvare la tartaruga che i tre stavano barbaramente torturando. Gary Blough ha raccontato a Fox News che si trovava a Daytona Beach quando ha notato che tre persone avevano afferrato una tartaruga, per poi sbatterne il guscio con violenza contro un muro nel tentativo di distruggerlo e uccidere l'animale. L'uomo si è avvicinato ed ha intimato ai tre di lasciare in santa pace la tartaruga. In tutta risposta, uno dei tre lo ha aggredito prendendolo a pugni sulla nuca. Blough ha raccontato: "Sono stato pestato da tutti tre insieme, senza nessuna valida ragione".

Il gruppo si è ostinato sul veterano prendendolo a calci e pugni e lasciandolo tramortito a terra con un ematoma in un occhio e ferite sulla testa. Fortunatamente alla scena hanno assistito alcune persone che non hanno esitato a dare l'allarme e chiamare sia la polizia che un'ambulanza, prontamente arrivata. Gli agenti hanno identificato tutti i sospetti aggressori: si tratta di Ryan Ponder, 23, e Johnnie Beveritt, 18, mentre del minorenne non è stata comunicata l'identità.