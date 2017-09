Torna a rivivere il Vesuvio sfregiato dagli incendi di quest'estate. Diversi i festival, i concerti, le rappresentazioni teatrali che in queste settimane hanno animato "‘a montagna", come la chiamano gli abitanti dei paesi vesuviani. E la rinascita continua grazie al ritorno di "Campania By Night. Archeologia sotto le stelle" che inaugura stasera con le visite notturne ad Oplontis e già nel fine settimana con i percorsi tra avventura e spettacolo sul Gran Cono del Vesuvio.

Si inizia con la riproposizione di "Nerone e le imperatrici" nelle straordinaria Villa di Poppea negli scavi archeologici di Oplontis, a Torre Annunziata. Quattro serate speciali con musica, danza e performance nel sito archeologico di Torre Annunziata a partire da stasera ore 19:45.

Uno spettacolo che introduce i visitatori alla scoperta di uno dei siti più affascinanti e preziosi dell'area archeologica vesuviana, con musica, danza e recitazione e che trascinerà il pubblico alla scoperta di storie e miti di duemila anni fa. La villa di Poppea inserita tra i beni che l'UNESCO ha definito "Patrimonio dell'Umanità", è una grandiosa costruzione residenziale della metà del I secolo a.C., ampliata in età imperiale e attribuita a Poppaea Sabina, seconda moglie dell'imperatore Nerone.

Sempre per il circuito Campania By Night, questa settimana prendono il via anche i percorsi tra avventura e spettacolo sul Gran Cono del Vesuvio da venerdì 8 a domenica 10 settembre con la rappresentazione "Selene ama Veseo" (biglietteria aperta dalle 17,30 in piazzale Quota Mille, Ercolano, ingresso consentito fino le 18,30 per gruppi di 30 pax).

Info.

Campania by night. Archeologia sotto le stelle è un progetto finanziato dalla Regione Campania, promosso e organizzato dalla Scabec Società Campana Beni Culturali.

Costo del biglietto per la Villa di Poppea € 12

Costo del biglietto per il Gran Cono del Vesuvio € 15

Per i possessori di Campania>artecard rispettivamente € 10 e € 12

Info e prenotazioni 800 600 601 oppure da cellulari e estero +39 081 19737256

Tutte le informazioni sono su www.campaniabynight.it