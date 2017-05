Girare in strada tranquillamente ed essere aggrediti e picchiati da un uomo travestito da pene gigante. È l'assurdo episodio di cui è stato vittima nei giorni scorsi un cittadino britannico nel pieno centro della città di Leeds, nello Yorkshire, in Inghilterra. Come riportano i giornali locali, la vittima è un ragazzo di 26 anni che ha riportato ferite serie, tra cui la rottura dei legamenti del ginocchio. L'uomo stava camminando per strada nel note tra sabato e domenica quando è stato aggredito da una banda composta da almeno dieci giovani, tra cui appunto l'uomo travestito da pene, che si sono accaniti su di lui fino a mandarlo in ospedale.

La polizia West Yorkshire ora è alla ricerca del gruppo di aggressori e per questo motivo ha diramato un'informativa chiedendo informazioni a chiunque sapesse qualcosa dell'uomo che indossava il vistoso costume. Gli inquirenti ritengono che il gruppo stesse partecipando o avesse partecipato a qualche tipo di festa nei dintorni , questo giustificherebbe lo strano costume, e sta cercando di individuare l'evento.

"La natura del costume indossato da uno del gruppi potrebbe essere divertente per alcuni, ma speriamo che possa aiutare la memoria di qualcuno e favorire a rintracciare i responsabili di un'aggressione grave che ha lasciato la vittima con conseguenze gravi" hanno spiegato dalla polizia diffondendo una immagine di un costume identico a quello indossato da uno degli aggressori.