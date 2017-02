Niente più padrini e madrine di battesimo e cresima. E’ una decisione che fa sicuramente discutere quella del vescovo di Melfi-Rapolla-Venossa, Gianfanco Todisco. Una soluzione a quello che negli anni è diventato un problema, cioè la scelta di "compari" troppo lontani dalla fede cattolica, senza la piena consapevolezza del ruolo che vengono chiamati a svolgere”. Decreto che entrerà in vigore il prossimo primo settembre, sarà valido per tre anni e "potrà essere confermato o abolito quando verranno ritenute superate le motivazioni pastorali che lo hanno prodotto".

Todisco spiega che la misura va infatti letta alla luce della "diminuita partecipazione dei nostri fedeli alla vita ecclesiale e sacramentale" e la "diminuita responsabilità… di trasmettere la fede con la testimonianza della vita". Troppa secolarizzazione, spiega. "Se l’unico criterio con cui vengono scelti i padrini –afferma ancora vescovo – è quello delle relazioni di parentela o di amicizia, il rischio di imbattersi in situazioni spiacevoli è sempre più frequente".

E' innegabile che vi siano "molti padrini e madrine che, pur essendo brave persone, non hanno però piena consapevolezza del ruolo da svolgere come testimoni della fede perché scelti con criteri parentali, amicali o sociali", ha scritto monsignor Todisco, che chiarisce ancora come il decreto sia volto a "responsabilizzare i genitori e intensificare la preparazione di base per i giovani adulti nella speranza, fra tre anni, di ricominciare con uno sguardo rinnovato". Per i prossimi tre anni, sarà l'intera comunità a svolgere "la funzione di paternità e maternità nella fede, in occasione di battesimi cresime".