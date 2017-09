"Sia la Stx, sia la Tav vedono Francia e Italia vincenti". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, al termine del vertice a Lione con il premier Paolo Gentiloni dove sono stati affrontati diversi temi. L'intesa Fincantieri-Stx "è un accordo gagnant-gagnant, win-win", ha spiegato il numero uno francese annunciando "una road map sulla Libia per prevenire il traffico degli esseri umani". Sulla questione Tav Torino-Lione, poi, ha promesso "un pieno impegno".

Fincantieri-Stx.

“Abbiamo trovato un ottimo accordo sui cantieri navali Stx. Abbiamo trovato, lavorando in amicizia, una soluzione che consente al partner e al socio di gestire e consente alla Francia, come è giusto, di avere garanzie su piano del lavoro tecnico che la Francia aveva chiesto", ha detto il presidente del consiglio. "Questo accordo creerà una grande novità nel panorama navale a livello mondiale", ha aggiunto Gentiloni. "Nel lavoro che comincia oggi, con la creazione di un grande campione mondiale dell'industria navale civile e militare, saranno coinvolti vari player: la Marina, i governi, i protagonisti dell'intesa firmata oggi, altri player di questi settore. Per l'Italia Leonardo-Finmeccanica, che avrà un ruolo in questo lavoro come è normale", ha proseguito. Con questa intesa "abbiamo le quote che volevamo ossia 50-50% ma con un prestito di titoli da parte della Francia a tempo, Fincantieri potrà essere l'operatore industriale della società, consolidarla e guidarla per farne un gruppo europeo", ha sottolineato invece Macron, evidenziando che l'accordo prevede che non ci sia "alcun trasferimento tecnologico". In caso di problemi, aggiunge, "questa percentuale dell'1% viene ripresa" dallo Stato francese.

Tav Torino Lione.

"Siamo entrambi impegnati affinché il troncone transfrontaliero della Torino-Lione sia portato a buon fine. Il tunnel di base deve essere concluso", ha detto il presidente francese. "La Lione-Torino resta un collegamento chiave. Per questo, entro il primo trimestre del 2018 preciseremo i termini futuri del tunnel principale" ha annunciato Macron, "abbiamo deciso di istituire un tunnel di lavoro attraverso i ministeri dei Trasporti con l'obiettivo di fare proposte comuni coingiunte entro la fine dell'anno", ha aggiunto. "L'importanza strategica" della linea Torino-Lione viene "rafforzata. Un gruppo di lavoro lavorerà per migliorare la competitività di questa infrastruttura a livello europeo" ha aggiunto il premier italiano.

Libia.

“L'Europa deve essere forza di stabilizzazione e pace innanzitutto nel Mediterraneo e in Libia" ha detto Gentiloni. "Condivido – ha poi aggiunto il premier italiano – l'importanza che l'Onu torni ad essere protagonista di un lavoro diplomatico. Sappiamo bene che non è un'impresa facile la stabilizzazione della Libia, ma da essa dipendono gli interessi nazionali fondamentali per la Francia e l'Italia".

Cooperazione militare e scambi culturali.

“Ci sarà una cooperazione militare intensa ma che sarà migliorata con l'avvio con le nostre industrie per un campione a livello mondiale navale, la cooperazione sarà rafforzata sul campo", ha poi comunicato Macron. "L'Italia ha un bonus cultura al quale mi sono ispirato in campagna elettorale. Oggi abbiamo trovato un accordo per un Erasmus della cultura e per scambi incrociati", ha detto Macron. Il presidente ha aggiunto di aver parlato con Gentiloni anche di "un'agenda comune per il lancio dell'università europea".