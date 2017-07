Martedì scorso la questura di Verona ha ricevuto una curiosa telefonata: all'altro capo del telefono c'era un'infermiera del Policlinico di Borgo Roma che, facendosi portavoce di un senzatetto, riferiva che l'uomo aveva trovato un portafogli in piazzale Scuro contenente, oltre ai documenti, anche un'ingente somma di denaro. L'uomo, veronese di nascita e senza fissa dimora, temeva di essere incolpato di "furto" così aveva chiesto all'infermiera di avvisare la polizia e di farsi testimone della sua correttezza. Sin da subito i poliziotti non hanno avuto dubbi sull’onestà del clochard, benché nel portafogli ci fossero stati ben mille euro in contanti. Soldi che, ovviamente, avrebbero fatto molto comodo al senzatetto.

I poliziotti, tenuto conto dell’età del proprietario del portafogli, 91 anni, e intuendo il suo stato di agitazione, hanno deciso di recarsi subito a casa sua per restituirglielo. L'uomo ha constatato che non mancava neppure un euro e per gratitudine ha deciso di regalare ai poliziotti 50 euro. Non sapendo che gli agenti non possono ricevere denaro, ha deciso di triplicare la ricompensa donando 150 euro al vero protagonista di questa storia a lieto fine.