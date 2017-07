Dopo ore di agonia in ospedale a combattere tra la vita e la morte, non ce l'ha fatta il giovane motociclista coinvolto nella scorsa notte in uno spaventoso incidente stradale lungo le strade del Veronese. La vittima si chiamava Alberto De Bastiani, una ragazzo di appena 21 anni residente a Negrar che in sella alla sua motocicletta si è scontrato con un'auto nella notte tra domenica e lunedì. L'Impatto nella piccola frazione di Arbizzano, all’altezza di un incrocio regolato da semaforo.

Il 21enne, da sempre amante delle due ruote, si trovava in sella ad un scooter di media cilindrata quando attorno a mezzanotte e mezza, per cause ancora in corso di accertamento, sì è scontrato con un’auto guidata da un suo coetaneo. A quell’ora il dispositivo semaforico che regola il traffico non era in funzione ma solo lampeggiante.

Nel violentissimo impatto ad avere la peggio è stato proprio il centauro. Il ragazzo è rimasto esanime a terra e nonostante i tempestivi soccorsi da parte dei sanitari del 118 non ha mai più ripreso conoscenza. Portato d'urgenza e in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento, è morto poche ore dopo a seguito alle ferite riportate. Praticamente illeso invece l'automobilista. Sul caso indagano gli agenti della polizia stradale.