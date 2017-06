Un uomo di cinquanta anni, a quanto pare disperato per aver perso una grossa somma di denaro alle slot machines, è stato salvato dai Carabinieri della Stazione di San Martino Buon Albergo (Verona) mentre minacciava di lasciarsi cadere dal tetto di una casa. Il drammatico episodio, fortunatamente a lieto fine, si è consumato ieri a San Martino Buon Albergo. Erano da poco passate le 11.30 quando una pattuglia dei carabinieri è stata fermata da una persona la quale, con fare concitato, ha indicato ai militari un uomo che, salito sul tetto di un’abitazione di 4 piani, minacciava di togliersi la vita buttandosi giù. Quando i carabinieri sono intervenuti sul posto, l’uomo era sdraiato sul tetto e stava per lasciarsi cadere. Immediatamente i militari, aiutati da una donna che abita nella stessa palazzina, hanno raggiunto a loro volta sul tetto il cinquantenne che, profondamente angosciato, aveva deciso di farla finita.

I carabinieri hanno salvato il 50enne rischiando la loro vita – Così due militari, anche loro come il cinquantenne in situazione di precario equilibrio, hanno iniziato a parlare con l’uomo nella speranza di riuscire a fargli cambiare idea. A un certo punto però la situazione è precipitata, con l’uomo che scivolava lungo il tetto. A quel punto i due carabinieri, mettendo a repentaglio la loro stessa incolumità, lo hanno afferrato rischiando, a causa del peso dell’uomo, di venire trascinati con lui. Fortunatamente alla fine i militari, con molta fatica, sono riusciti a tirarlo verso di loro. Dopo il grande spavento, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 nel frattempo intervenuti sul posto. È stato ricoverato in ospedale presso il reparto di psichiatria.