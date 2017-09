Drammatico incidente a Mozzecane, nel Veronese, dove un uomo di sessanta anni è morto investito per errore dalla moglie. L’incidente è avvenuto martedì: Luigi Aldegheri – questo il nome della vittima – è stato travolto dalla moglie che stava scendendo in garage con l'auto e, trasportato con l'elicottero del 118 in gravissime condizioni al Polo Confortini di Verona, si è spento poche ore dopo il ricovero in ospedale. Da quanto ricostruito, martedì il sessantenne stava svolgendo alcuni lavori nella sua proprietà. Si era calato in un profondo pozzetto per controllare una pompa utile a mandare l'acqua nelle fognature, tenendo aperto il cancello automatico: la cavità si trova in discesa, a pochi metri dal punto di entrata delle auto. In quel momento la moglie si trovava fuori casa e purtroppo, quando è tornata in auto, trovando il cancello aperto è entrata con la sua Fiat Panda senza accorgersi della presenza del marito a terra.

La procura dovrà valutare come procedere nei confronti della donna – A metà strada la donna ha sentito un urto e ha bloccato l’auto. Solo a quel punto ha visto tra il pozzetto e le ruote suo marito. È stata lei stessa a chiamare subito il 118 e sul posto sono arrivati l’elicottero e una squadra dei vigili del fuoco. Il medico e il personale sanitario sono riusciti a estrarre l’uomo dal pozzetto, lo hanno stabilizzato e intubato e lo hanno portato in ospedale. Ma gli sforzi dei medici non sono stati sufficienti a salvargli la vita. Ora toccherà alla procura valutare come e se procedere nei confronti della donna.