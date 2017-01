Una telecamera ha ripreso la tragedia del pullman di studenti ungheresi che si è incendiato dopo l'urto contro il pilone del cavalcavia la notte tra il 20 e il 21 gennaio scorso. Un incidente drammatico, costato la vita a sedici persone tra cui undici ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni. Nell’ultimo video diffuso dalla polizia si vedono i momenti immediatamente successivi alla tragedia avvenuta in autostrada. Le fiamme hanno già avvolto il pullman della scolaresca ungherese e il fumo sale denso. Sulla strada la disperazione, forse di alcuni superstiti. Si vede una donna che si mette le mani tra i capelli. Insieme a lei ci sono anche due uomini che si aggirano a piedi, increduli. Cosa sia successo quella sera all’altezza dell’uscita autostradale Verona Est è ancora materia d’indagine sia a Verona che in Ungheria.

In corso le indagini sul drammatico incidente – Per il momento c'è stato uno scambio di informazioni tra gli inquirenti italiani e la polizia ungherese che ha avviato un'indagine e che ha messo sotto sequestro la documentazione riguardante il viaggio del bus. La procura di Verona ha dato l'incarico a un consulente di parte per la ricerca di tutti gli aspetti tecnici legati all'impatto e sul perché l’autobus si è immediatamente incendiato. Si tratta di una analisi difficile, visto che del pullman ungherese è rimasta una carcassa di lamiere, anche se il motore non sarebbe stato troppo toccato dalle fiamme.

Poco probabile il guasto tecnico – Al momento sembra poco probabile il guasto tecnico, più forte invece l’ipotesi di un malore o un colpo di sonno dell’autista. Il pullman stava facendo ritorno a Budapest dopo una settimana di vacanza scolastica in Francia. Dell’autista che in quel momento era alla guida non si sa ancora nulla: due feriti gravi sono ancora in ospedale senza un nome.