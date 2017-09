Accoltellato a morte per una sigaretta negata. Così è morto Joaquim Manuel Fajardo Moio, portoghese di 58 anni. I fatti nella serata di ieri, 31 agosto, dopo un lite consumatosi nel b&b di Verona, ‘La Dimora del viaggiatore’ nel quartiere di Borgo Roma. La vittima vi lavorava come operaio e alloggiava nella stessa struttura. Un 37enne connazionale gli avrebbe chiesto una sigaretta, Moio avrebbe rifiutato. La discussione, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, si è conclusa con una coltellata all’arteria femorale. Il 58enne è deceduto per dissanguamento.

Anche il 37enne lavorava presso il b&b: l’uomo potrebbe essere fermato con l’accusa di omicidio e l’aggravante dei futili motivi. Nella struttura alloggiavano altri sei portoghesi. Proprio uno di loro ha dato l'allarme chiamando i soccorsi. Tutti erano arrivati da poco a Verona assieme a un gruppo di lusitani, dipendenti di un'azienda portoghese che produce forni industriali. Tutti sono stati interrogati in Questura a Verona. Sul posto sono intervenuti Verona Emergenza, le volanti della squadra mobile e la polizia scientifica, che ha eseguito i rilievi fino a tarda notte. Le indagini della Polizia di Stato sono coordinate dal pubblico ministero Valeria Ardito della Procura della Repubblica di Verona.