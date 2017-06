Drammatico incidente stradale nelle scorse ore nel Veronese, in Valpolicella. Due moto si sono improvvisamente scontrate in strada nel territorio del comune di Negrar, in provincia di Verona, causando due morti e due feriti. L'impatto è avvenuto intorno alle 19 di domenica sera al chilometro 10 della provinciale 12 in località Fane, frazione del comune di Negrar, e ha coinvolto due coppie che viaggiavamo sulle rispettive motociclette.

Nel devastante impatto ad avere la peggio sono stati i due uomini che conducevano le due ruote. Per loro purtroppo ogni soccorso è stato: sono morti sul colpo e i sanitari del 118 giunti sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso. Le due vittime dell'incidente avevano 49 e 35 anni. Nell'incidente stradale invece sono rimaste ferite le due donne che viaggiavano dietro. Entrambe sono state soccorse dai sanitari del 118, che sono intervenuti con due ambulanze e anche con l'elicottero di Verona Emergenza, e trasportate immediatamente all'ospedale di Borgo Trento. Entrambe sono state ricoverate in prognosi riservata, ma in particolare le condizioni di una delle due desterebbero le preoccupazioni maggiori perché appaiono particolarmente critiche .