È morto questa mattina presso l’ospedale Borgo Trento di Verona il bambino di quattro anni che si era chiuso dentro l'auto della madre a San Giovanni Lupatoto. Il piccolo era stato trovato privo di sensi nella vettura ed era apparso subito grave al suo arrivo in ospedale. A nulla sono valsi i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita. Da quanto si apprende, il bambino non ha mai ripreso conoscenza. Il tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giorno di Ferragosto: era stata la madre del piccolo a trovarlo già privo di sensi all’interno della sua auto, che era parcheggiata sotto al sole davanti casa della famiglia a San Giovanni Lupatoto, dove la vittima viveva con il padre, la madre e i fratellini. I genitori del bambino – lei è una donna italiana, lui uno straniero – sono molto conosciuti nel paese, dove risiedono da anni.

I genitori hanno cercato il bambino intorno casa per poi ritrovarlo in auto – Da quanto si è appreso, quando i genitori si sono accorti dell'assenza del bambino avrebbero iniziato a cercarlo attorno all'abitazione, nelle strade vicine, e solo dopo si sono accorti che si trovava nell’auto. Probabilmente il piccolo si era chiuso in auto mentre stava giocando e nessuno si è accorto di lui. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Il drammatico racconto della mamma – “Pensavo fosse assieme a suo fratello gemello – ha spiegato la mamma del piccolo deceduto – ma questi mi ha risposto che il bambino si trovava giù in cortile, ‘è fuori che gioca…' ha detto. Sono scesa e ho visto la finestra aperta, l'ho cercato nel giardino, ma niente. Allora ho proseguito, passando vicino alla macchina e lì l'ho visto, sdraiato dentro nel bagagliaio, aveva già iniziato ad avere delle convulsioni”. Il bambino sarebbe rimasto almeno una mezz'ora chiuso nell'auto bollente, con tutti i finestrini chiusi.