Una bambina di soli due anni è annegata nella piscina di casa a Menà di Castagnaro, in provincia di Verona, al confine con la provincia di Rovigo. Stando alle prime informazioni, al momento sono ancora tutte da accertare le cause della disgrazia, avvenuta nel primo pomeriggio. Inutili i soccorsi, quando sul posto è arrivato il personale sanitario del 118 per la piccola non c'era più niente da fare. La tragedia è avvenuta in una piccola piscina sistemata all'esterno della casa di una coppia di coniugi romeni, genitori della piccola.

Una settimana fa un bambino di 6 anni annegato in provincia di Piacenza.

La tragedia arriva a una settima di distanza da quella che lunedì scorso ha visto protagonista un bambino di 6 anni nel centro sportivo di Pontenure, nella provincia di Piacenza. Il piccolo ha accusato un malore nella piscina ed è morto poco dopo presso l’ospedale di Piacenza, dove era arrivato in condizioni disperate. Il bambino stava nuotando nella piscina degli adulti quando improvvisamente ha perso conoscenza in acqua. I bagnini della struttura lo hanno soccorso avviando le manovre di rianimazione mentre sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Venerdì una nuova tragedia a Terlizzi (Bari)

Venerdì scorso una nuova tragedia ha visto protagonista ancora una volta un bambino di cinque anni, annegato nella piscina di un Bed and Breakfast tra Terlizzi e Sovereto, in provincia di Bari. Il piccolo è annegato mentre nuotava in piscina. Anche in questa circostanza sul posto è giunto personale del 118 che ha subito eseguito le manovre di rianimazione, ma ormai era già troppo tardi. Stando a quanto è emerso successivamente a quanto pare il bimbo non sapeva nuotare correttamente.