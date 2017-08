Dramma a Verona, dove due giorni fa una bambina di appena nove mesi è morta annegata nella vasca da bagno di una casa-famiglia. Il fatto sarebbe accaduto domenica sera: all'arrivo del personale del 118 la piccola era in arresto cardiocircolatorio. Pare che la mamma le stesse facendo il bagnetto e la piccola sia finita sott'acqua. La Procura della Repubblica di Verona ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per capire le responsabilità dei fatti: la piccola viveva in un centro assistenziale assieme alla madre che è in stato di choc.

L'allarme è stato lanciato come detto domenica sera: sul posto, oltre a un'ambulanza del 118, è arrivata anche una volante della polizia. Arrivati sul posto, i soccorritori si sono trovati di fronte alla bimba, di un'età compresa tra gli otto e i nove mesi, andata in arresto cardiaco: si trattava della figlia di una coppia di origine nigeriana, che fa parte di una comunità cittadina. I tentativi di rianimazione da parte degli operatori sono durati per svariati minuti, senza tuttavia riuscire ad ottenere gli effetti sperati e la bambina è morta.

Stando alle prime ipotesi, la piccola stava facendo il bagnetto quando, per motivi ancora da verificare, è annegata: teoria che troverebbe conferma anche da quanto notato dai soccorritori in quei drammatici momenti. Prenderanno il via ora gli accertamenti del caso da parte della questura, per fare luce sulla vicenda e verificare eventuali responsabilità da parte della madre.