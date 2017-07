Paura a Verina, dove 19 bambini sono rimasti lievemente intossicati a causa del cattivo funzionamento dell'impianto di climatizzazione dell'autobus che li stava trasportando alla scuola materna. L'autista del mezzo dell'Atv (l'azienda di trasporto pubblico locale) ha immediatamente allertato il 118 e sono intervenuti i sanitari, assieme ad una pattuglia della Polizia municipale.

Due bimbe sono state trasportate all'ospedale di Borgo Trento per accertamenti, ma le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. I bambini frequentano una scuola materna paritaria nel quartiere di Borgo Roma. L'autobus è stato posto sotto sequestro e nei prossimi giorni gli esperti valuteranno le ragioni del guasto: non è escluso che l'azienda possa venire citata in giudizio qualora dovesse risultare che non è stata fatta un'adeguata manutenzione agli scuolabus, che quotidianamente trasportano a scuola decine di bambini veronesi.