"Sono stato colpito da qualcuno con un martello mentre ero a bordo di un autobus di linea fermo al capolinea", è il drammatico racconto di un ragazzo di 16 anni che nella mattinata di mercoledì si è presentato sanguinante al pronto soccorso dell'ospedale di Verona e poi è stato ricoverato dai medici con una profonda frattura alla testa. Lo studente veronese, figlio di genitori stranieri, ha spiegato al personale sanitario che lo ha soccorso di essere stato aggredito improvvisamente e senza ragione da uno sconosciuto che lo avrebbe preso di mira con un martello mentre lui era seduto a bordo di un autobus di linea fermo al capolinea.

Il 16enne ha spiegato di essere stato colpito alle spalle da una martellata ma di essere riuscito con uno scatto a strappare di mano il martello al suo aggressore che poi è fuggito dileguandosi. Sul fatto stanno indagando ora gli agenti della squadra mobile scaligera che dopo aver sequestrato il martello hanno ascoltato l'amico del ragazzo che lo ha accompagnato al pronto soccorso e l'autista del mezzo pubblico e ora si apprestano a sentire le testimonianze degli altri presenti al momento del fatto.

Il ragazzo ha detto di conoscere di vista l'aggressore perché già incontrato nell'autobus ma di non sapere il suo nome. Il conducente dell'autobus invece ha spiegato che non si trovava a bordo al momento del fatto e ha riferito di non essersi accorto di nulla. Al momento non risultano nemmeno chiamate ai numeri di soccorso per avvertire di quanto successo. Per questo gli inquirenti ora vogliono maggiori dettagli dal 16enne che ha una prognosi di 30 giorni.