Dei piccoli vermi sono stati trovati nei piatti di pasta somministrati nella mensa della scuola primaria Don Milani di Ponticella, in provincia di Bologna. A notare le larve sarebbero stati alcuni insegnanti, che immediatamente hanno segnalato il fatto al Comune che a sua volta si è rivolto alla Ausl: "I pasti sono stati consegnati alla scuola ma non serviti perché parte del personale si è reso conto che il primo piatto non era conforme – spiega l’assessore comunale, Benedetta Simon -. Abbiamo immediatamente ritirato la pasta da tutte le scuole fornite dalla mensa comunale, ma solo per precauzione, avvisando subito l’Ausl. I bambini hanno potuto mangiare il secondo previsto da menù, e su questo episodio stiamo facendo tutti gli accertamenti previsti facendo anche analizzare cos’è stato trovato nel piatto, per dare ai genitori tutte le informazioni del caso. Applicheremo sicuramente una penale al fornitore perché questa è una sua inadempienza”.

Vermi nella pasta: genitori segnalano l'episodio ai Nas.

L'episodio ha ovviamente suscitato un po' di preoccupazione tra i genitori dei bambini che quotidianamente si recano alla mensa: per questo qualcuno ha fatto la segnalazione ai Nas dei carabinieri: “Sono stato informato di quanto accaduto alla scuola della Ponticella e ritengo che sia un fatto gravissimo – dichiara Ivan Lucano, genitore e cittadino sanlazzarese -. Ho avvisato subito i Nas, anche se credo che a fare la segnalazione a questa autorità dovevano essere scuola e Comune. Non è possibile che ai bambini vengano serviti piatti con i vermi”. In realtà tuttavia sembra che da parte dell'amministrazione comunale non ci siano state inadempienze, visto che i familiari di tutti gli studenti sono stati celermente avvertiti: “Oggi non è stato possibile erogare regolarmente il servizio mensa per un problema di non conformità circoscritto ad un solo lotto della fornitura di pasta biologica – si legge nella nota del Comune -. È stata immediatamente avviata la procedura prevista che include anche la comunicazione all’Ausl".