È riuscita a scampare all'ennesimo femminicidio, Nunzia di Giulio, 27 anni, si è salvata la vita scappando dalla cantina dove il marito, Massimiliano Cirillo, l'aveva trascinata e assalita a coltellate. È accaduto a Gattinara, in provincia di Vercelli, nello stabile dove la coppia abitava prima della separazione. Quando Nunzia si è presentata alla porta per prelevare i bambini, che avrebbe dovuto accompagnare a scuola, anziché farla entrare, il 36enne l'ha afferrata e condotta con la forza nel seminterrato del fabbricato, dove l‘ha aggredita con un coltello da cucina. La lama – lunga 30 centimetri – ha trafitto l'addome della donna, che, fortunatamente, ha avuto la forza di divincolarsi e scappare.

in foto: Nunzia con i suoi bambini

Sanguinante, si è diretta alla vicina caserma dei carabinieri, dove ha raccontato quello che le era successo. I militari hanno chiamato i soccorsi e hanno provveduto a bloccare il 36enne, che ora è accusato di tentato omicidio. Nunzia è stata soccorsa all'ospedale di Borgosesia (Vercelli), dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e dove resta ricoverata. Secondo i medici non è in pericolo di vita. Secondo gli inquirenti la rabbia omicida dell'uomo sarebbe scaturita per il rancore che da tempo l'uomo covava verso la moglie per la fine del loro matrimonio.