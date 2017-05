Uno strano odore proveniente dall'appartamento di un affollato condominio ha fatto emergere una drammatico episodio nella notte tra sabato e domenica a Vercelli. In un appartamento in via Chicco le forze dell'ordine infatti hanno scoperto i corpi senza vita di un uomo e una donna, madre e figlio, in avanzato stato di decomposizione. Dietro la macabra scoperta si nasconde un dramma della solitudine. Secondo di primi rilievi del medico legale, infatti, i due erano morti da almeno un mese ma nessuno in tutto questo tempo si era accorto di loro o aveva chiesto loro notizie.

A chiederne l'intervento della polizia sono stati alcuni residenti del palazzo, preoccupati per gli strani e sgradevoli odori provenienti da quell'alloggio in cui vivevano una signora di 93 anni e il figlio di 60 anni. Quando la polizia è giunta sul posto ha trovato la porta chiusa dall’interno e nessuno che rispondeva al campanello così è stato deciso di forzare la serratura con l'aiuto dei vigili del fuoco. Una volta all'interno, però, la macabra scoperta.

Pochi dubbi sul fatto che entrambe le morti siano avvenute per cause naturali, ma sull'esatta causa dei decessi si dovrà attendere l'autopsia disposta dal magistrato. Secondo una prima ipotesi al vaglio degli inquirenti, che dovrà ora essere confermata dagli accertamenti, è che il figlio sia stato colto da infarto dopo aver trovato la madre morta nel letto. Non è escluso però che sia stato il figlio a morire per primo e che la madre, che aveva problemi a muoversi, sia morta perché impossibilitata a chiedere aiuto.