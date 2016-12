“Sono un mostro”, così il 32enne Marco Lopez Tacchini ha confessato davanti ai carabinieri che lo arrestavano il brutale assassinio della sua compagna, la 29enne Alessia Partesana, uccisa nella notte della vigilia di Natale nella casa di famiglia a Bee, piccolo comune in provincia di Verbania affacciato sul Lago Maggiore. Ed effettivamente brutale, secondo i carabinieri, è stata l'aggressione nei confronti della donna colpita con una ferocia inaudita e raggiunta da ben 32 coltellate alle spalle mentre si trovava nella cucina dell’appartamento in cui si erano trasferiti da pochi mesi, lo stesso dove era presente anche la figlioletta di 4 anni della coppia e ora sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria.

Secondo gli inquirenti la dinamica dell'efferato delitto è ormai chiara. Tra la donna e il suo compagno sarebbe nata una accesa discussione, forse non la prima stando al racconto dei vicini che ogni tanto li sentivano litigare, e dalle parole l'uomo presto sarebbe passato alle maniere forti arrivando infine a uccidere la donna dopo aver afferrato un grosso coltello. Secondo una prima analisi dei fatti, il movente dell'omicidio sarebbe da ricondurre alla difficile situazione familiare dopo che l'uomo aveva perso il lavoro e alla gelosia dello stesso 32enne.

Ad acuire una situazione già difficile probabilmente un recente e breve viaggio di qualche giorno che la donna aveva fatto in Ungheria. Al suo ritorno infatti avrebbe ritrovato il 32enne ancora più preoccupato e sospettoso del solito. Sembra che l'uomo temesse di essere lasciato dalla compagna, un tarlo che probabilmente ha fatto scattare l'ennesimo litigio e armato la sua mano assassina proprio alla vigilia di Natale.