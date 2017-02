Stava tentando di raggiungere la Francia viaggiando sopra il treno per eludere i controlli dei gendarmi, ma è rimasto ucciso da una forte scarica elettrica. Il cadavere del migrante è stato ritrovato questa mattina sul tetto del convoglio fermo alla stazione di Cannes "La Bocca". Secondo una prima ricostruzione fatta dalle autorità italiane e francesi, l’uomo era partito alle 5.30 dalla stazione ferroviaria di Ventimiglia con la speranza di poter varcare il confine ed evitare i controlli alla frontiera dei francesi. Sarebbe però rimasto poi folgorato dai cavi dell'alta tensione che alimentano il locomotore, rimanendo poi incastrato tra il pantografo. La tragedia si sarebbe consumata quando il treno è ripartito.

Accertamenti sono in corso attraverso il sistema di videosorveglianza della stazione ferroviaria del comune ligure, per accertare se l'uomo sia salito in stazione e con quali modalità. Le autorità italiane attendono anche di sapere l'identità della vittima. La Procura di Imperia, inoltre, potrebbe aprire una inchiesta per verificare l'eventuale responsabilità di terzi nell'incidente. Le indagini sono attualmente delegate alla polizia ferroviaria di Ventimiglia.

E’ la seconda volte nel giro di due settimane che un migrante trova la morte sui binari nel tentativo di arrivare in Francia. Lo scorso 5 febbraio un uomo era travolto da u treno regionale francese della Sncf diretto in Italia , all'interno della galleria Dogana, l'ultima prima del confine. La vittima era insieme ad altri profughi. In precedenza un altro migrante, un algerino di 25 anni, era morto il 23 dicembre scorso, lungo la linea Ventimiglia-Mentone, in circostanze analoghe.