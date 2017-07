Un migrante di 23 anni proveniente dal Gambia e con regolare permesso di soggiorno in Italia è stato investito e ucciso da una betoniera oggi pomeriggio intorno alle 16 lungo la via Aurelia, tra Ventimiglia e il confine francese. Il ragazzo è stato identificato alcune ore dopo l’accaduto ed è emersa una vicenda particolarmente triste. Pochi minuti prima di perdere la vita era stato accompagnato alla frontiera italiana ed espulso dal territorio francese, dopo essere stato fermato a Marsiglia, dove era arrivato in maniera irregolare.

Quando il camion l'ha travolto il 23enne stava camminando tra il confine francese e Ventimiglia, sotto il sole cocente, molto probabilmente nel tentativo di tornare nella cittadina italiana e rivedere i suoi connazionali. Cosa sia accaduto con precisione è oggetto delle indagini della Polizia Stradale. L'ipotesi decisamente più probabile è che il giovane sia stato accidentalmente "agganciato" dalla betoniera che viaggiava verso Ventimiglia, anche se le autorità non escldono che il gambiano possa essersi volutamente lanciato sotto il mezzo. A ipotizzare che sia andata in questo modo è stato l'autista del mezzo pesante, ma anche una donna presente a poche decine di metri avrebbe confermato tale tesi

L'incidente è avvenuto mentre a Trieste si incontravano i premier italiano, tedesco e francese e quest’ultimo – Macron – dichiarava: "Chi lotta per la propria libertà deve essere accolto in Europa e in Francia e noi faremo la nostra parte, ma non possiamo accogliere uomini e donne che per motivi economici vogliano venire a vivere nei nostri paesi. Non ricadono negli stessi diritti e negli stessi doveri sul piano morale".