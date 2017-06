Circa quattrocento migranti accampati sulle sponde del torrente Roja, in larga parte di nazionalità sudanese, hanno lasciato la scorsa notte il campo di Ventimiglia e, accompagnati da due attivisti No Borders tedeschi, si sono diretti verso il confine francese. I profughi hanno percorso la strada statale fino a quando non sono stati dispersi dall'intervento della polizia, che ha fatto uso di gas lacrimogeni. A quel punto i migranti hanno proseguito la loro marcia nel letto del fiume Roja risalendo per 7 chilometri fino alla frazione Calvo, distante soli a 4 chilometri dal confine transalpino.

Un cospicuo gruppo di migranti si è prima fermato nella vicina frazione di Torri, sorvegliato a vista dalle forze dell’ordine, poi ha proseguito alla volta di Olivetta San Michele, ultimo comune italiano prima del confine con la Francia, verso il valico di frontiera di Fanghetto, dove ad attenderli hanno trovato polizia, carabinieri e alcuni agenti della gendarmerie nationale francese. Secondo fonti di Fanpage.it alcuni dei migranti sarebbero nascosti nella boscaglia. Questi ultimi, dopo un confronto con la polizia italiana, sono tornati oltre confine. Al loro posto, sta sorvolando la linea di confine un elicottero della la gendarmeria che si occupa del controllo del territorio.

La partenza dei migranti, a sorpresa, è stata organizzata in seguito all'annuncio da parte del sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano, che nei giorni scorsi aveva predisposto la pulizia del greto del torrente Roja, dove da tempo si sono insediati centinaia di migranti che tentano poi di proseguire il loro viaggio in Europa attraverso la Francia: i migranti, per timore di essere deportati o di essere costretti a trasferirsi nel campo della Croce Rossa Italiana, hanno deciso di partire insieme a due attivisti No Borders per tentare di superare il confine.