L’escalation di violenza sembra non fermarsi più in Venezuela. A circa un mese dall'inizio delle proteste contro il governo del presidente Nicolas Maduro i manifestanti sembrano aver trovato anche un’altra “arma”. "Loro hanno i lacrimogeni, noi abbiamo la merda": con questo lo slogan, lanciato ieri durante l'ennesima battaglia di piazza fra la Guardia Nazionale e i manifestanti che protestano contro il progetto di Assemblea Costituente lanciato dal presidente, i militanti hanno presentato quella che è appunto la loro nuova “arma”. La chiamavano “puputov”, un neologismo nato dalla semplice associazione delle parole molotov e pupù e che indica appunto una vera e propria bomba di escrementi.

Su Twitter l'hashtag #puputov è sempre più utilizzato da almeno 24 ore, ma nel frattempo la responsabile per le politiche giudiziarie del governo, Maryelis Valdez, ha detto che chiunque getta escrementi contro le forze dell'ordine si rende colpevole di uso di un'arma biologica, cosa proibita dalle norme locali ed internazionali. “L'uso di queste armi, e gli escrementi sono un'arma biologica, rappresenta un rischio per tutta la comunità, poiché non solo colpiscono la persona contro cui sono lanciate, ma anche l'intera area dove si usano e possono causare gravi malattie”, ha detto Valdez.

Da oltre un mese il governo di Nicolas Maduro ha avviato una inarrestabile escalation di repressione nei confronti dell’opposizione, che gli chiede di lasciare il potere dopo la lunga crisi economica e politica che sta schiacciando il Paese. Di giorno in giorno aumenta anche il bilancio delle vittime. Finora, si contano 37 morti e oltre 800 feriti. Maduro, al potere dal 2013, è accusato di avere trasformato il Venezuela in una dittatura, con leggi e riforme che hanno rafforzato il suo controllo sulle istituzioni.