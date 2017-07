Si trattava di un appuntamento molto delicato per l'ordine pubblico della città, ma sui 162 agenti della polizia municipale chiamati in servizio si sono presentati però solo in 85, facendo scattare così immediatamente l'allarme nell'amministrazione cittadina che ora ha deciso di fare una indagine e avviare una inchiesta interna. Come racconta il Gazzettino , è quanto accaduto nei giorni scorsi a Venezia per uno degli eventi principali dell'estate in laguna, l'attesissima edizione 2017 della festa del Redentore.

Proprio in occasione della Festa, infatti, ben 77 agenti della polizia locale hanno usufruito di permessi vari, come per studio o dovuti alla legge 104, o si sono messi in malattia rischiando di rendere difficile il controllo dell'ordine pubblico anche se alla fine non ci sono stati incidenti né problemi. "È evidente che quanto è accaduto era contro la città. È evidente che c'è uno sciopero strisciante in corso da parte di gente che non si vuole rassegnare ad accettare le regole democratiche", ha ammonito il sindaco, assicurando: "Andremo a verificare se le forme di tutela contrattuale utilizzate dagli agenti rimasti a casa sono tutte legittime"

"Nessuno ovviamente contesta permessi, malattie dell'ultimo momento, purché questi istituti non siano utilizzati per altri scopi. Faremo approfondimenti sui singoli casi" hanno spiegato ancora gli amministratori locali, concludendo: "C'è gente che continua a pensare che deve lavorare solo se c'è il premio e non perché prende uno stipendio. C'è gente che continua a pensare di essere a casa sua e invece lavora per il Comune". Parole che non sono piaciute ai sindacati che hanno ridimensionato i numeri, evidenziando invece le presunte lacune nella disposizione lavorativa della municipale.