Quando alcuni passanti hanno notato per caso la scena, inizialmente non credevano ai loro occhi, ma avvicinandosi per capire meglio hanno constatato che effettivamente nella vettura chiusa erano stati lasciati da soli due bimbi piccoli con tanto di allarme dell'auto inserito. È quanto accaduto nelle scorse ore a San Donà di Piave, nella città metropolitana di Venezia, e più precisamente in un parcheggio di un centro commerciale della zona.

A lanciare l'allarme sono state due donne che, camminando lungo il parcheggio, si sono accorte nell'auto in sosta con all'interno i due piccoli, un bambino di 4 anni e uno di appena pochi mesi. Le due avrebbero cercato di aprire le portiere ma, vedendo che erano chiuse, alla fine hanno deciso di chiamare il 112 spiegando che nel parcheggio vi era una vettura chiusa a chiave con all'interno due bambini. Sul posto è subito giunta una pattuglia di carabinieri che, dopo aver constatato la situazione, ha fatto fare un annuncio all'interno del centro commerciale per avvisare i genitori dei bimbi senza rompere i finestrini perché i piccoli richiusi al momento non presentavano segni di sofferenza.

Solo dopo mezz'ora dall'arrivo dei militari, però, i genitori dei due bimbi si sono presentati sul posto con tanto di carrello con la spesa appena fatta. I due, un tedesco di 56 anni e una tailandese di 27 anni, così sono stati invitati ad andare in caserma dove sono stati entrambi denunciati per il reato di abbandono di minori.