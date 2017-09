Ha trovato una busta con 2700 euro all'interno e invece di tenersi il bottino ha pensato bene di consegnarlo alla polizia. Protagonista della vicenda è una turista inglese di 67 anni in vacanza a Venezia: mentre passeggiava lungo Rio Tre Ponti nella serata di sabato, per ammirare le bellezze della città lagunare, ha notato per terra una busta di plastica con i soldi. La mattina successiva è andata alla prima stazione di polizia e ha consegnato il denaro. "Non potevo comportarmi diversamente", ha spiegato la donna. E tutto per la sua grande stima per le forze dell'ordine, nelle cui fila lavora anche suo figlio.

Ha quindi affidato agli agenti il compito di rintracciare il proprietario delle banconote, aggiungendo parole positive per il lavoro che svolgono in tutta Europa, soprattutto in un periodo come questo, dove la minaccia terroristica è sempre dietro l'angolo. Intanto, proprio la polizia sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso per cercare di capire la provenienza di quel denaro ed eventualmente anche dare un nome e un volto a chi l'ha perso. Non è escluso, infatti, che trattandosi di una cospicua somma, contenuta all'interno di una busta di plastica, possa essere il frutto di una attività illecita.