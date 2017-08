I corpi di un uomo e di una donna, morti per ferite da colpi di pistola, sono stati rinvenuti stamattina a Dogaletto di Mira, in provincia di Venezia. Non è esclusa l'ipotesi che si possa trattare di un caso di omicidio-suicidio. Sul posto i Carabinieri.

I cadaveri della coppia sono stati trovati in via Trieste, a Dogaletto di Mira: i militari sono intervenuti dopo una richiesta da parte dei vicini di casa, che avevano udito dei colpi di arma da fuoco. Subito sono giunti sul posto carabinieri e polizia, oltre ai sanitari del 118, che però hanno solo potuto constatare il decesso dei due. Le indagini sono solo all'inizio ma l'ipotesi sulla quale si lavora è che si sia trattato di un delitto sentimentale: l'uomo potrebbe aver sparato alla moglie dopo una discussione prima di togliersi la vita.