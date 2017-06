in foto: L'auto di Mattia Ferrazzo dopo l'incidente (Vigili del fuoco).

Ancora un giovane vittima sulle strade italiane il sabato sera. Si tratta di Mattia Ferrazzo, 30enne di Eraclea, in provincia di Venezia: poco dopo le 5 di questa mattina, il giovane è andato a schiantarsi contro un albero a bordo della sua Audi S3 Line mentre percorreva lungo la Strada provinciale 42 via Triestina Bassa, tra Eraclea e Caorle. Subito dopo l'impatto con il platano, la vettura ha cominciato a prendere fuoco e per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi siano arrivati quasi immediatamente.

Resta ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, pare si tratti di una fuoriuscita di strada autonoma, e le cause del decesso del ragazzo, e tra le piste seguite ci sono quelle del malore, dell'impatto o ancora di un colpo di sonno, anche perché sull'asfalto non è stato riscontrato alcun segno di frenata. Gli inquirenti non tralasciano alcun dettaglio. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Eraclea e i vigili del fuoco di San Donà, che hanno dovuto estrarre il corpo senza vita di Mattia dalla lamiere dell'automobile, che è stata sequestrata per tutte le analisi necessarie.