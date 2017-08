Ennesimo episodio “a luci rosse” immortalato a Venezia. In rete è finito un video che mostrerebbe una coppia di amanti (qualcuno dice due turisti tedeschi, altri asiatici) consumare un rapporto sessuale a Rialto quando è ormai buio. In sottofondo si sentono anche le voci di alcuni passanti, che non fanno che incoraggiare i giovani impegnati a fare sesso appoggiati alle mura del palazzo Camerlenghi, sede della Corte dei Conti. “Come on, boy”, si sente nel filmato mentre l’uomo alza anche la mano per salutare quelle persone che, intanto, filmavano la scena. I due amanti hanno quindi continuato la loro performance nonostante il passaggio dietro di loro di un vaporetto pieno di gente. Il video, diventato virale prima su Whatsapp e poi anche su Facebook, non poteva che riaccendere la polemica sul degrado a Venezia (solo pochi giorni fa qualcuno aveva segnalato un episodio simile) ma in questo caso c’è il dubbio possa trattarsi di un fake.

Gli amanti di Venezia sono stati identificati – Provocazione o realtà che sia, sui quotidiani locali si legge che tanti residenti, indignati, stanno segnalando le immagini anche al sindaco Luigi Brugnaro gridando all’ennesimo scandalo che ferisce la città. Secondo quanto si è appreso, qualcuno dopo aver immortalato la scena di sesso in pubblico ha anche chiamato il 113, ma all’arrivo della polizia i due amanti, che sarebbero stati identificati, non stavano ormai più facendo nulla.