in foto: Incidente sull'autostrada A4 in direzione Venezia (Twitter).

Mattinata di passione per tutti gli automobilisti dell'autostrada A4 in direzione Venezia. Alcuni mezzi pesanti si sono scontrati in seguito a un tamponamento, causando oltre 10 chilometri di coda nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana. La circolazione è dunque compromessa dalle prime ore di questa mattina, mentre un uomo alla guida di uno dei tir coinvolti è stato ferito, dopo essere rimasto incastrato tra le lamiere del camion, e trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, ma stando alle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunte anche la polizia stradale di Palmanova, i vigili del fuoco e il personale di Autovie Venete.

in foto: Il tratto di autostrada interessato dal traffico in seguito all'incidente.

È stata chiusa anche l'entrata in A4 direzione Venezia da San Giorgio e istituita l'uscita obbligatoria a San Giorgio di Nogaro. Per chi arriva da Trieste l’uscita consigliata è Villesse mentre, per chi arriva dalla A23, è Udine Sud. La coda ha raggiunto persino il nodo di Palmanova, ma la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Continua così ad aumentare il numero di incidenti stradali in Italia e in questo periodo dell'anno, con conseguenti problemi per il traffico e la viabilità. Nei primi 5 mesi del 2017 i mezzi pesanti sono aumentati di quasi 300mila unità ma anche quello leggero cresce a 2 cifre: nel solo periodo dal primo all'11 giugno, l'incremento registrato è del 17,21%.