Macabro ritrovamento nella prima mattinata di venerdì nelle acque della laguna di Venezia, non lontano da Murano, all'isola di Forte Carbonera. Un pescatore intento a tirare le sue reti infatti si è trovato improvvisate di fronte ad una scena drammatica: dalle acque è riemerso il corpo senza vita di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Il cadavere era impigliato nei sassi del forte, vicino alle reti e il pescatore ha immediatamente allertato le forze di polizia che sono accorse sul posto e con l'aiuto dei vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere, poi trasportato in obitorio.

Sull'identità della vittima gli inquirenti al momento non si sbilanciano spiegando che saranno ora gli esami medico legali e l'autopsia a dare certezze in merito, ma secondo il pescatore che ha recuperato il corpo si tratterebbe purtroppo di Marco Rossi, l'elettricista di Burano scomparso da alcuni giorni proprio in zona. Secondo le prime informazioni, infatti, il pescatore sarebbe un amico di Rossi e quindi lo ha subito riconosciuto. Il cada

Il 46enne Marco Rossi è considerato disperso dal 27 aprile scorso quando dopo una uscita i Laguna si erano perse le sue tracce. L’ultimo contatto telefonico con la moglie è avvenuto intorno alle 20 di giovedì scorso, poi più nulla. Era stata la stessa donna ad allertare le forze di polizia non vedendolo tornare ed erano subito partire le ricerche in zona. Nonostante gli sforzi però non era stato possibile individuare i 46enne e le ricerche erano state sospese giovedì sera, poche ore prima del ritrovamento