Per oltre 40 anni ha percepito la pensione di invalidità, in quanto, per l'Inps, quella di cui era affetto era un cecità totale. Peccato, però, che sia stato scoperto praticare regolarmente la boxe e svolgere faccende quotidiane che sarebbero risultate impensabili per un non vedente, stando a quanto stabilito dagli inquirenti. Per questo un 67enne originario di Campobasso, ma da tempo residente a Favaro Veneto, in provincia di Venezia, è stato accusato di truffa dai carabinieri, che lo hanno seguito per giorni.

I militari sono sono venuti così a conoscenza che l'uomo andasse regolarmente in una palestra a tirare di boxe. Ora la Procura di Venezia sta indagando, ma se l'uomo fosse colpevole dovrebbe restituire all'Inps più di 200mila euro. Il 67enne è infatti stato citato a giudizio di fronte alla sezione penale monocratica di Venezia e nel capo d'imputazione gli viene contestato di aver procurato un danno complessivo di 209 mila euro, di cui l'Istituto di previdenza è intenzionato a chiedergli la restituzione.