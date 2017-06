Una disattenzione, forse per la fretta di allontanarsi, è costata molta cara ad un automobilista di Venezia. Parcheggiando la sua auto a bordo del canale, infatti, l'uomo ha dimenticato di inserire il freno a mano così la vettura un poco alla volta si è mossa finendo infine irrimediabilmente in acqua. Fortunatamente sull'auto non c'era nessuno e la vettura non ha travolto altri passanti durante la marcia inaspettata e non si sono registrati feriti.

La scena è stata ripresa da alcune imbarcazioni di passaggio che hanno assistito alla singolare vista della macchina che galleggiava prima di affondare. Il video in cui si vede anche l'arrivo dei primi soccorsi della polizia che si assicurano che a bordo non ci sia nessuno, è finito online raccogliendo subito migliaia di visualizzazioni. L'episodio è avvenuto nello scorso fine settimana nello scalo fluviale del Tronchetto, a Venezia, e ha richiesto l'intervento dei reparti specializzati dei vigili del fuoco. Per recuperare l'auto completamente sommersa, infatti, sul posto sono dovuti intervenire i reparti dei sommozzatori per agganciare le funi che poi collegate ad una gru, che è installata nelle vicinanze per le imbarcazioni, hanno tirato fuori la macchina.