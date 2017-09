Un 12enne è stato visto da un 72enne mentre scippava alcuni turisti nel centro di Venezia, sul ponte di Rialto, insieme ad un coetaneo. L’uomo ha immediatamente chiamato la polizia. Ma quando gli agenti sono arrivati il bambino, mentre veniva portato al commissariato di San Marco, avrebbe detto al signore: “Tanto ho 12 anni e non possono farmi niente, la conosco la legge e anche il giudice lo sa, mi conoscono, sanno che non possono farmi nulla”. E poi la minaccia inquietante: “Vecchio, ti troviamo e te la facciamo pagare”. È stato lo stesso anziano, come riporta Il Gazzettino, a segnalare i fatti alle autorità competenti. Sembra che il ragazzino fosse privo di documenti, e abbia detto di non saper né leggere né scrivere. Pare che venga da un campo nomadi di Padova, ma ogni giorno si recherebbe a Venezia per “alleggerire i turisti”.

Un dettaglio che si aggiunge ad una situazione problematica già carica di tensione, come ricorda il quotidiano veneto: “Oltre alle borseggiatrici incinta che assediano la laguna ci sono anche i minori, e proprio come le ragazze in gravidanza, stanno diventando più sfacciati e aggressivi. I due ragazzini ieri mattina hanno derubato una coppia di giapponesi del portafoglio sul ponte di Rialto. I fidanzatini orientali avevano però sospettato o sentito qualcosa, e dopo aver fatto qualche gradino sono tornati indietro, reclamando il proprio portafoglio ad uno dei ladruncoli. Nel frattempo, il borseggiatore era riuscito a derubare del cellulare un’altra turista ma anche questa si è accorta del furto”.