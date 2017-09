Una crociera in piena regola con feste a bordo, stanze private, più o meno costose, piscine e spettacoli ma con una particolarità non adatta a tutti: nudismo, scambi di coppia e sesso in piena libertà. È la ricetta di una crociera molto speciale che partirà il prossimo 25 settembre dal porto di Venezia per poi fare tappa in diversi porti e villaggi dell'Adriatico tra Italia, Croazia e Slovenia. Il viaggio, ribattezzato "Desire Cruise", crociera del desiderio, è frutto dell'idea di una società messicana specializzata in intrattenimento per adulti e rivolto a tutte le coppie che amano nudiste e scambiste che vogliono lanciarsi in una vacanza hot da condividere con altri con la stessa passione.

Gli eventi principali saranno dunque a bordo con alcune serate e nottate a tema ad esempio con la presenza di stanze private dove le coppie potranno lasciarsi andare anche ad alcuni giochi hot ma anche alcuni "pumping parties" collettivi. Tutto sarà permesso tra adulti consenzienti , l'unica regola è che il personale di bordo dovrà rimanere perentoriamente fuori da ogni attività sessuale e limitarsi solo a servire gli ospiti. I costi dei biglietti variano da un minimo di 3183 dollari ad un massimo di 11mila in base alla stanza, extra esclusi per circa una settimana di crociera. Dopo la partenza dal capoluogo veneto, si farà tappa a Ravenna, poi Spalato, Dubrovnik, Zara e Koper. Infine il ritorno a Venezia il prossimo 3 ottobre.