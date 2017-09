Senza minacciare nessuno , senza usare violenza e senza arnesi da scasso, un abile ladro è riuscito a portare via da un negozio un bottino consistente che si aggira intorno ai 50mila euro senza che nessuno se ne accorgesse. È quanto accaduto lunedì sera a Venezia, in una boutique di lusso in Campo San Moisè. Non si stratta infatti di un rapina ma di un più banale taccheggio avvenuto però in un negozio della nota griffe di moda Prada e che ha fruttato un bel po' al ladro.

Il malvivente è entrato tranquillamente nel negozio e con destrezza è riuscito a sfilare da un manichino una costosa giacca che poi ha nascosto in un borsa dandosi alla fuga senza che nessuno lo fermasse o almeno si accorgesse in tempo del furto. Come racconta Il Gazzettino , infatti, solo in un secondo momento i commessi si sarebbero accorti del manichino senza più la costosa giacca in pelle di coccodrillo. Il furto è stato denunciato alla polizia che ha acquisito le telecamere di sorveglianza del negozio per risalire all'autore.